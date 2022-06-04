Wout Weghorst, adım adım Beşiktaş'a

İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'e kış transfer döneminde katılan Hollandalı forvet Wout Weghorst, her geçen gün Beşiktaş'a daha da yaklaşıyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, alt ligde oynamak istemeyen Weghorst, Burnley'den ayrılmak istiyor ve kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a katılmaya da sıcak bakıyor.
Habere göre Burnley oyuncuyu yalnızca kiralık olarak göndermek isterken, Beşiktaş satın alma opsiyonunun da sözleşmeye eklenmesini istiyor.
Çıkan transfer haberleri üzerine Wout Weghorst'un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takibe alması transfere sıcak baktığının bir göstergesi olarak değerlendirilmişti.
29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, alt ligde oynamak istemeyen Weghorst, Burnley'den ayrılmak istiyor ve kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a katılmaya da sıcak bakıyor.
Habere göre Burnley oyuncuyu yalnızca kiralık olarak göndermek isterken, Beşiktaş satın alma opsiyonunun da sözleşmeye eklenmesini istiyor.
Çıkan transfer haberleri üzerine Wout Weghorst'un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takibe alması transfere sıcak baktığının bir göstergesi olarak değerlendirilmişti.
29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.