Wout Weghorst, adım adım Beşiktaş'a

İngiltere Premier Lig'denkış transfer döneminde katılan Hollandalı forvether geçen gün Beşiktaş'a daha da yaklaşıyor.alt ligde oynamak istemeyen Weghorst, Burnley'den ayrılmak istiyor ve kendisiyle ilgilenenkatılmaya daHabere göre Burnley oyuncuyu yalnızca kiralık olarak göndermek isterken, Beşiktaş satın alma opsiyonunun da sözleşmeye eklenmesini istiyor.Çıkan transfer haberleri üzerine Wout Weghorst'un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takibe alması transfere sıcak baktığının bir göstergesi olarak değerlendirilmişti.29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.