03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
0-140'
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Wolverhampton, Erik ten Hag ile görüşecek!

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Wolverhampton, Erik ten Hag ile görüşmeyi planlıyor.

calendar 03 Kasım 2025 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wolverhampton, Erik ten Hag ile görüşecek!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Wolverhampton, sezona Bayer Leverkusen'de başlayan ve 3 maçın ardından görevinden ayrılan erik ten Hag'ı da listesine aldı.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Erik ten Hag ile görüşme yapmayı planlıyor.

Öte yandan Wolverhampton'da yeni teknik direktör adayları arasında Gary O'Neil da yer alıyor. Kulüp, 42 yaşındaki teknik adamla görüşmelerine devam ediyor.

Wolverhampton, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de galibiyet alamadı. Wolves, ligde topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
