Wolverhampton, Erik ten Hag ile görüşecek!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.



Vitor Pereira ile yollarını ayıran Wolverhampton, sezona Bayer Leverkusen'de başlayan ve 3 maçın ardından görevinden ayrılan erik ten Hag'ı da listesine aldı.



The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Erik ten Hag ile görüşme yapmayı planlıyor.



Öte yandan Wolverhampton'da yeni teknik direktör adayları arasında Gary O'Neil da yer alıyor. Kulüp, 42 yaşındaki teknik adamla görüşmelerine devam ediyor.



Wolverhampton, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de galibiyet alamadı. Wolves, ligde topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.



