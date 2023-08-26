Wolverhampton 3 puanı tek golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Wolverhampton deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton 3 puanı tek golle aldı!
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26 Ağustos 2023 19:06
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Wolverhampton deplasmanda Everton'u 1-0 ile geçti.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 87.dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.

Everton bu sonuçla ligde puansız şekilde son sırada yer alırken Wolverhampton 3 puanla 15. sıraya yerleşti.

4.haftada Everton deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Wolves ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
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