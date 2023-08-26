Wolverhampton 3 puanı tek golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Wolverhampton deplasmanda Everton'u 1-0 ile geçti.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 87.dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.
Everton bu sonuçla ligde puansız şekilde son sırada yer alırken Wolverhampton 3 puanla 15. sıraya yerleşti.
4.haftada Everton deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Wolves ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 87.dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.
Everton bu sonuçla ligde puansız şekilde son sırada yer alırken Wolverhampton 3 puanla 15. sıraya yerleşti.
4.haftada Everton deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Wolves ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.