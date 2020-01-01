Wiseman: "Draft'ta belki ağlarım, bilemiyorum..."

Eski Memphis Üniversitesi oyuncusu ve 2020 NBA Draftı'nın yıldız adayı James Wiseman, Draft öncesi duygularını açıkladı.



Wiseman'ın 2020 Draftı'nda ilk sırada seçilme ihtimali oldukça yüksek olarak görülüyor. Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors, sırayla birinci ve ikinci sıradaki seçimlere sahip. Ancak, kimin hangi sırada seçim yapacağı konusunda bir fikir birliği olmadığından ötürü, bu iki takımın da sıralarını değiştirmek için takas yapmaya açık oldukları biliniyor.



Wiseman'ın atletizmi ve savunma becerileri, kendisini oldukça gelecek vadeden bir oyuncu haline getirmişti. Antrenmanları sırasında son derece dominant göründüğüne dair raporlar ortaya çıkan Edwards'ın, oyun için olan hevesi de birçok kişinin dikkatini çekmişti.



Lakin James'in, Timberwolves'a gitmekten kaçınmak istediği yönünde spekülasyonlar da ortaya çıkmıştı. Bunun nedeni, Karl-Anthony Towns ile halihazırda yıldız olan bir pivota sahip olmaları ve kendisinin gölgede kalmak istememesiydi. Yine de yükselen yıldız, büyük gecesi için oldukça heyecanlı.



NBA.com'da paylaşılan bir videoda Wiseman, tüm bunların kendisi için ne anlama geldiğini anlattı:



"Bu özel bir gece olacak... Peşinden koştuğunuz bu hayal için çok çalışıyorsunuz ve sonunda ona ulaşıyorsunuz. Bu yüzden belki gözyaşlarıma hakim olamayabilirim ve ağlayabilirim. Duygusal yanımı görebilirsiniz. Ama şimdiye kadar olan sıkı çalışmalarım karşılığını verdi ve asla durmayacağım."



Memphis'te geçirdiği kısa süre (üç maç) boyunca Wiseman 19.7 sayı, 10.7 ribaunt ve 3.0 blok ortalamaları ile oynamıştı.



