Windhorst: "Tatum, muhtemelen Boston'dan maksimum kontrat alacak"

ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum büyük olasılıkla Celtics'ten maksimum sözleşme teklifi alacak.



Tatum bu sezondan sonra sözleşme uzatmaya hak kazanacak.



"Eğer Jayson Tatum, Kevin Garnett ve Paul Pierce'ı tüm o draft hakları için takasladıklarında başladıkları bu bütün yeniden yapılanma sürecinde almayı öngördükleri süperstarsa, Celtics için ihtişamlı günleri tekrar görebiliriz. Bu, şu anda çok havada olsa da söyleyeceğim, ama ona bu şekilde ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu sezon bittikten sonra, muhtemelen bir maksimum sözleşme alacak. O oyuncu olacağına bahse girecekler."



Tatum, gelecek sezon 9.9 milyon dolar kazanacak.



