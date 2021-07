Whitlock: "İnsanlar LeBron'u, Jordan veya Ali gibi hatırlamayacak!"

Fox Sports gazetecisi Jason Whitlock, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i ağır bir şekilde eleştirerek, insanların kendisini "Muhammed Ali veya Michael Jordan'ı hatırladığı şekilde hatırlamayacağını" söyledi.



Whitlock, ABD Milli Takımı'nın Olimpiyatlardaki performansından LeBron'u sorumlu tutarak, takımın başarısızlığının kendisinin "kayıtsızlığından" ötürü kaynaklandığını belirtti:



"Oyunculuk sonrası kariyeri konusunda, LeBron iyi yıllanmayacak. Muhammed Ali ve Magic Johnson gibi sevilmeyecek. Ali, Vietnam Savaşı'na karşı çıkmıştı. Magic, AIDS ile onurlu bir şekilde savaşmıştı. Ali ve Magic gerçek ve tehlikeli şeylere karşı savaşmışlardı. LeBron ne mi yaptı? Kimliği belirsiz bir haydut 20 milyon dolarlık malikanesinin arka kapısını spreyle boyadığı iddia edildikten sonra kendisini Emmett Till'in annesiyle karşılaştırdı. Ve dışarı çıkmaktan korkmuş gibi yaptı. LeBron gerçek bir özgürlük savaşçısı..."



"ONU EFSANELERDEN AYIRAN ŞEY BU"



Whitlock, eski tarz oyuncularla LeBron arasındaki farkı anlatarak, yıldız oyuncunun tavrının bir bütün olarak basketbolun dinamiğini nasıl değiştirdiğini açıklamaya devam etti:



"Amerikan basketbolu, LeBron'un başladığı dönemden daha kötü bir yerde.



Onu Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar ve Bill Russell'dan ayıran şey de bu.



Otuz yıl önce Michael Jordan, Magic Johnson ve Larry Bird 1992 Olimpiyatları'nda Dream Team'i yönetirken, NBA'in Amerika'nın eğlencesi olarak futbolu geride bırakacağı konuşuluyordu. Magic, Air Jordan, Larry Legend, Sir Charles, The Admiral, The Mailman, The Glide ve Pip, Amerika'nın ünlü süper kahramanlarıydı. Barselona'yı etkileri altına aldılar, Amerikan istisnacılığını temsil ettiler ve gururdan göğsümüzü kabarttılar.



Şimdi göğsümüz, kayıtsızlıktan ötürü kabarıyor."