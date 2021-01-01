West: "Kawhi'ı yürürken görseniz, ameliyat olmuş demezsiniz!"

LA Clippers yöneticisi Jerry West, Kawhi Leonard'ın sakatlıktan dönüşü hakkında umut verici bir açıklama yaptı.



Kawhi'ın basketbola dönüş süreci hakkında konuşan West, kısa süre önce Sports Illustrated'a hayranları için iyi haberleri verdi:



"Şunu söylemeliyim ki, hayatımda daha çok çalışan bir insan görmedim. Şimdi baktığınızda, harika görünüyor. Yapmasını beklemediğim şeyleri yapıyor. Kendisini etrafta yürürken görseniz, ameliyat falan geçirdiğini anlamazsınız."



Clippers, Batı Konferansı'nda 17-15'lik derecesiyle 5. sırada yer alıyor.



