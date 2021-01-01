Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

West: "Kawhi'ı yürürken görseniz, ameliyat olmuş demezsiniz!"

LA Clippers yöneticisi Jerry West, Kawhi Leonard'ın sakatlıktan dönüşü hakkında umut verici bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yöneticisi Jerry West, Kawhi Leonard'ın sakatlıktan dönüşü hakkında umut verici bir açıklama yaptı.

Kawhi'ın basketbola dönüş süreci hakkında konuşan West, kısa süre önce Sports Illustrated'a hayranları için iyi haberleri verdi:

"Şunu söylemeliyim ki, hayatımda daha çok çalışan bir insan görmedim. Şimdi baktığınızda, harika görünüyor. Yapmasını beklemediğim şeyleri yapıyor. Kendisini etrafta yürürken görseniz, ameliyat falan geçirdiğini anlamazsınız."

Clippers, Batı Konferansı'nda 17-15'lik derecesiyle 5. sırada yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal