West Ham United'da Nuno Espirito Santo dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, yeni teknik direktörünü hemen açıkladı.
Cumartesi günü sabah saatlerinde Graham Potter ile yollarını ayıran West Ham United, aynı gün teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdiğini duyurdu.
West Ham United, Portekizli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Nottingham Forest'tan ayrılmasının ardından West Ham'a imza atan Santo, Londra temsilcisinin başındaki ilk resmi maçına pazartesi günü Everton karşısında çıkacak.
Cumartesi günü sabah saatlerinde Graham Potter ile yollarını ayıran West Ham United, aynı gün teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdiğini duyurdu.
West Ham United, Portekizli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Nottingham Forest'tan ayrılmasının ardından West Ham'a imza atan Santo, Londra temsilcisinin başındaki ilk resmi maçına pazartesi günü Everton karşısında çıkacak.