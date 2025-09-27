27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
1-247'
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-051'
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
1-143'
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
0-013'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
2-2DA
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
1-152'
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-154'
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
1-046'
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-054'
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-184'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-279'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-284'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-083'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

West Ham United'da Nuno Espirito Santo dönemi!

Graham Potter ile yollarını ayıran West Ham United, teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdi.

calendar 27 Eylül 2025 16:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
West Ham United'da Nuno Espirito Santo dönemi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, yeni teknik direktörünü hemen açıkladı.

Cumartesi günü sabah saatlerinde Graham Potter ile yollarını ayıran West Ham United, aynı gün teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdiğini duyurdu.

West Ham United, Portekizli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Nottingham Forest'tan ayrılmasının ardından West Ham'a imza atan Santo, Londra temsilcisinin başındaki ilk resmi maçına pazartesi günü Everton karşısında çıkacak.

