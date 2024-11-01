San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, kariyerinin ikinci 5x5'lik maçını oynadı.



Spurs ekibinin Utah Jazz karşısında 106-88 galip geldiği karşılaşmada Wemby, 34 dakika süre aldığı maçı 25 sayı, 9 ribaund, 7 asist, 5 top çalma ve 5 blok ile tamamlayarak, NBA tarihinde birden fazla kez beş ana istatistik kategorisinin her birinde en az 5 barajını geçen üçüncü oyuncu oldu.



Lig tarihinde bu bireysel başarıya birden çok kez ulaşan diğer oyuncular ise, 1.238 kariyer maçında altı kez olmak üzere Hakeem Olajuwon ve 797 maçta iki kez gerçekleştiren Andrei Kirilenko'ydu.



Wembanyama'nın bu performansından önce, bir oyuncunun tek bir maçta NBA'in beş ana istatistiklerinden her birinden en az beşini topladığı sadece 22 karşılaşma oynanmıştı. Spurs yıldızı böyle bir performansı ilk kez, 23 Şubat'ta Los Angeles Lakers'a karşı çaylak bir oyuncuyken ortaya koymuştu.



20 yaşındaki oyuncu, ikinci NBA sezonunda forma giydiği beş maçta 18.2 sayı, 10.6 ribaund, 3.2 asist, 3.2 blok ve 1.0 top çalma ortalamalarına sahip.





Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:



Grizzlies 122-99 Bucks

Rockets 108-102 Mavericks

Suns 125-119 Clippers



