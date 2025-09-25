Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'nın kontrat görüşmeleri sürerken, Sacramento Kings ile olası bir sign-and-trade anlaşması üzerine yapılan görüşmeler yeniden canlandı.The Athletic'e konuşan kaynaklara göre, yaz döneminde yaklaşık bir ay duran görüşmeler bu hafta başında tekrar başladı.Kings, Kuminga karşılığında tecrübeli guard Malik Monk ve 2030 yılı için piyango korumalı bir ilk tur draft hakkı teklif etti. Sacramento'nun amacı Kuminga'ya üç yıllık, 63 milyon dolarlık bir kontrat sunmak. Ancak Golden State, Monk'un 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonuna sahip olması nedeniyle bu teklife mesafeli yaklaşıyor.Kuminga, Jimmy Butler'ın organize ettiği San Diego'daki oyuncu kampına katılmayan tek isim olarak dikkat çekti. Shams Charania, 22 yaşındaki forvetin hâlâ görüşmelerde bir çıkmazda olduğunu ve tarafların anlaşmaya varamadığını doğruladı.Golden State, Kuminga'ya iki farklı kontrat teklifi sundu:Üç yıllık, 75 milyon dolar değerinde bir uzatma,İki yıllık, 45 milyon dolarlık bir anlaşma.Her iki teklifin de son yılında takım opsiyonu bulunuyor. Kuminga'nın menajeri Aaron Turner ise oyuncusunun geleceği üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilmek için bir oyuncu opsiyonu talep ediyor.1 Ekim'deki eleme teklifi (qualifying offer) son tarihi yaklaşıyor. Kuminga'nın 7.9 milyon dolarlık bu teklifi kabul etmesi halinde, 2025-26 sezonunda Golden State forması giymeye devam edecek ve takas edilme hakkı olmadan 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçecek. Ancak Warriors, bu durumda oyuncuyu karşılıksız kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.Kuminga, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi performansını sergiledi ve 15.3 sayı ile 4.6 ribaund ortalamaları yakaladı. Stephen Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green'in maç kaçırdığı dönemlerde takımın en değerli parçalarından biri haline geldi.Warriors'ın önceliği uzun vadeli kadro esnekliği ve takım uyumunu korumak. Bu nedenle Golden State, Kings'in teklifine karşılık olarak üç yıl için 48 milyon dolarlık garantili bir anlaşma önerdi. Bu, Kuminga için kısa vadeli kazanç ve uzun vadeli özgürlük arasında bir denge sağlamayı amaçlıyor.Menajer Turner, anlaşma sağlanamazsa sezon ortasında takas ihtimalinin açık olduğunu vurguladı. Turner, Kuminga'nın "bir takımın merkezinde yer almak istediğini" belirterek oyuncusunun sahadaki etkisini maksimize edecek bir rol aradığını ifade etti.