Wanda Nara'ya soruşturma açıldı! İşte sebebi

Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara'ya, Arjantin'de yasa dışı bahis soruşturması açıldı.

, Fotoğraf; AA
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Wanda Nara'ya soruşturma açıldı! İşte sebebi
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07 Aralık 2024 15:04
Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasının aynısı, Arjantin'de de gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı.

"YASA DIŞI BAHİSE TEŞVİK"

Uzun süredir Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

LİSANLI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

Wanda Nara, ifade vermeye çağırıldı. Arjantin basınına göre; ünlü ismin, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor. 

 
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