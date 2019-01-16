Waiters: "Yemişim sabırlı olmayı!"

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Miami Heat guardı Dion Waiters, Heat'le az dakika süre bulmasından dolayı "bıktığını" belirtti ve "Yemişim sabrı" açıklamasında bulundu.27 yaşındaki Waiters, Miami'nin Milwaukee Bucks'a karşı 124-86 deplasman mağlubiyetinde sadece 12 dakika süre aldı ve koçu Erik Spoelstra'ya sıkıntılarını anlatmayacağını söyledi.Waiters, şu ifadeleri kullandı:Waiters, bir sonraki adımınolduğunu belirtti veşeklinde konuştu.Waiters ayrıca, koçu Erik Spoelstra'ya bu konuda bir şeyler söyleyip söylemeyeceği konusundayanıtını verdi.Waiter, önceki yılın Ocak ayındaki ayak bileği ameliyatı öncesi Miami ile ilk iki sezonunda 76 maçın 73'ünde ilk beş başlamıştı.