Waiters: "Yemişim sabırlı olmayı!"

Miami Heat guardı Dion Waiters, Heat'le az dakika süre bulmasından dolayı "bıktığını" belirtti ve "Yemişim sabrı" açıklamasında bulundu.
27 yaşındaki Waiters, Miami'nin Milwaukee Bucks'a karşı 124-86 deplasman mağlubiyetinde sadece 12 dakika süre aldı ve koçu Erik Spoelstra'ya sıkıntılarını anlatmayacağını söyledi.
Waiters, şu ifadeleri kullandı: "Yemişim sabrı! Ben oynamak istiyorum. Yeterince sabırlı oldum. Neden sabırlı olacakmışım? Haydi ama. Şimdiye dek sabırlıydım. Bence herkes bunu biliyor. Zamanım geldi. Neyi bekliyoruz? Sahadaysam, beni oynat."
Waiters, bir sonraki adımın "ilk beş kadrosuna geri dönmek"
olduğunu belirtti ve "Sabır tükendi. Bundan yoruldum. Düzenli benliğime geri dönmeliyim."
şeklinde konuştu.
Waiters ayrıca, koçu Erik Spoelstra'ya bu konuda bir şeyler söyleyip söylemeyeceği konusunda "Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim."
yanıtını verdi.
Waiter, önceki yılın Ocak ayındaki ayak bileği ameliyatı öncesi Miami ile ilk iki sezonunda 76 maçın 73'ünde ilk beş başlamıştı.