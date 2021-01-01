Wade, Mitchell'ın Jazz'den ayrılmasından "endişe duyuyor"

Utah Jazz'ın ortak sahibi Dwyane Wade'in, Donovan Mitchell'ın takımdan ayrılmak isteyebileceğinden "endişe duyduğu" iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Wade'in Mitchell'ın takımda uzun süre kalma arzusundan endişe duyduğunu belirtti:



"Yıldız oyuncu avında olan ligdeki yöneticilerin ve takımların listesinin bir nevi üst sıralarında, Damian Lillard'ın adı var. Ve sonra biraz aşağıda bir yerde de Donovan Mitchell bulunuyor.



Ryan Smith'in Dwayne Wade'i takımın bünyesine katmasının en büyük nedenlerinden biri, Donovan Mitchell'ın uzun süre Utah'ta kalmasını istemesiydi.



Ortak sahip olmak ve aynı zamanda danışman olmak için getirilen Dwyane Wade, Mitchell'ın Utah'ta uzun süre kalma arzusu konusunda ciddi bir endişe duyuyor."



