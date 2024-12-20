Wade Baldwin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, Barcelona maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1-2 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Wade Baldwin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
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20 Aralık 2024 19:30
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın önemli oyuncularından Wade Baldwin IV, 17 Aralık Salı günü oynanan Barcelona karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baldwin'in hamstring bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi.

1-2 AY ARASI SAHALARDAN UZAK

Barcelona maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun yapılan detaylı kontrolleri sonrası tedavisine başlandığı belirtildi. Baldwin'in bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 1-2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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