Wade, 2011'de Nowitzki'nin hasta oluşuyla neden dalga geçti?

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2011'de eski Dallas Mavericks süperstarı Dirk Nowitzki'nin hasta oluşuyla dalga geçmesi hakkında konuştu.



2011 Finalleri sırasında Wade ve LeBron James, o sırada grip olan Nowitzki ile dalga geçmişlerdi. Bu durum, takımını Heat'e karşı seride 4-2 galibiyete ulaştırarak ilk ve tek NBA şampiyonluğunu kazanan Dirk'ün pek hoşuna gitmemişti.



The Washington Post'tan Ben Golliver ile konuşan eski Heat yıldızı, o an hakkında şu şekilde konuştu:



G: 2011 Finalleri'nde Dallas Mavericks'e yenilmenizi aşman ne kadar sürdü? Ve LeBron James ile birlikte, o seri sırasında hasta olan Dirk Nowitzki ile dalga geçmenize birçok insanın sinirlenmiş olmasına ilişkin yorumun nedir?



Wade: Yenilmeyi aşma sürecimiz tekrar Finallere çıkana kadar sürmüştü. O kadar uzundu yani. Böyle bir şeyi unutmazsınız. Yeni sezon başladığında ardınızda bırakmaya çalışır mısınız? Evet, ama yine de her türlü canınızı yakar.



Öksürük olayı ise yaşımızın genç olmasından kaynaklanan bir şeydi. Sağlık açısından önemli olsa da, ciddi olmadığını düşündüğümüz bir durumla küçük bir çocuk gibi dalga geçme olayıydı. Kameralara şov yaparak gülmeye çalışmaktan ibaretti.



O videoyu izlemek hiç hoşuma gitmiyor bile. İleride oğluma böyle bir şey yapmasını asla söylemezdim. Kişisel bir şey değildi, yalnızca medyanın bazı hikayeler üretmeye çalıştığı bir zamanda, 'Tamam, adam hastaymış, onun için başka ne mazeret uyduracaksınız?' gibi bir karşılık vermek istemiştik. Olay haliyle büyüdü tabii ki.



O an ciddi manada böyle bir şey yapmak istiyor muyduk? Muhtemelen hayır, ama yaptık işte. Geride bırakmak gerekir."