Vogel, artık LeBron ve Davis'i oynatacak mı?

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, kalan sıralama belirleyici maçlarda LeBron James ve Anthony Davis'i oynatma konusundan bahsetti.



Lakers, Batı Konferansı'ndaki bir numaralı noktayı şimdiden garantilemiş durumda. Lakers'ın oynaması gereken, hala beş tane sıralama maçı bulunsa da, normal sezon sıralamalarını etkilemesi açısından oynayacak hiçbir şey bulunmuyor.



Vogel'a, kalan bu maçlarda iki süperstarı LeBron ve Davis'i oynatmayı planlayıp planlamadığı soruldu:



"Henüz kesin bir karara varmadık. Olması gereken planımız, o adamları oynatmaktır. Playofflarda maç kazanmaya hazır olduğumuzu hissetmeden önce, hala geliştirmeye devam etmemiz gereken pek çok nokta var. Ayrıca ulaşmak istediğimiz seviyede olmak için de aynı şekilde. Halen alışkanlık oluşturma modundayız ve sezon durduğu dönemde, pek çözememiş olduğumuz noktaları çözmeye devam ediyoruz. Yani zihniyetimiz, bu seviyeye ulaşmak adına adamlarımızı oynatmaya devam etmek üzerine."



Lakers için kalan beş maç, sırasıyla Thunder'a (5 Ağustos, bu gece), Rockets'a (6 Ağustos), Pacers'a (8 Ağustos), Nuggets'a (10 Ağustos) ve Kings'e (13 Ağustos) karşı olacak.



