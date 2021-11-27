Vitor Pereira: 'Geleceğe bakmak zorundayız'

Fenerbahçe'de derbi zaferinin sevinci kısa sürdü. Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Avrupa Ligi'ndeki kritik Olympiakos deplasmanından eli boş dönen sarı-lacivertlilerin çıkışa geçme planları suya düştü. İstikrarsız görüntü sergileyen sarı-lacivertlilerde teknik Direktör Vitor Pereira'nın yanlış tercihleri takımı geriye götürüyor. Derbide 3'lüye döndükten sonra ciddi açıklar veren Fenerbahçe, Yunanistan'da aynı hatanın bedelini bu kez ağır ödedi.



"ANA HEDEFİMİZ LİG"



Oyuncu değişiklerinin ardından sarı-lacivertliler oyunda geriye düştü, son dakikada kalesinde golü gördü. Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek ama camiada Pereira'ya olan güven azalmış durumda. Portekizli teknik adam, oyuncularına "Lig bizim ana kulvarımız" diye seslendi. Pereira, "Bir sonraki maçımıza bakmamız, toparlanmamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken şey geleceğe bakmak ve Göztepe maçına odaklanmak" dedi.





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