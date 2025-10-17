Virtus Bologna'dan kritik deplasman galibiyeti!

EuroLeague'in 5. haftasında Lyon-Villeurbanne, Virtus Bologna'yı konuk etti.



LDLC Arena'da oynanan mücadeleyi Virtus Bologna 90-83 mağlup etti.



Virtus Bologna'da Carsen Edwards 36 sayıyla takımını adeta sırtladı ve galibiyetin mimarı oldu. Lyon'da Glynn Watson'ın 24 sayısı mağlubiyete engel olamadı.



Bu sonuçla birlikte Virtus Bologna, ligde 11. sıraya yerleşti. Lyon-Villeurbanne ise 18. sırada kaldı.



EuroLeague'in 6. haftasında Virtus Bologna, Panathinaikos'u ağırlayacak. Lyon ise evinde Dubai ile karşı karşıya gelecek.