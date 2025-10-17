17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
3-1
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-2
17 Ekim
PSG-Strasbourg
3-3
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
2-1

Virtus Bologna'dan kritik deplasman galibiyeti!

EuroLeague'in 5. haftasında Virtus Bologna, Lyon-Villeurbanne'i deplasmanda 90-83 mağlup etti.

calendar 17 Ekim 2025 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Virtus Bologna'dan kritik deplasman galibiyeti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 5. haftasında Lyon-Villeurbanne, Virtus Bologna'yı konuk etti.

LDLC Arena'da oynanan mücadeleyi Virtus Bologna 90-83 mağlup etti.

Virtus Bologna'da Carsen Edwards 36 sayıyla takımını adeta sırtladı ve galibiyetin mimarı oldu. Lyon'da Glynn Watson'ın 24 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Virtus Bologna, ligde 11. sıraya yerleşti. Lyon-Villeurbanne ise 18. sırada kaldı.

EuroLeague'in 6. haftasında Virtus Bologna, Panathinaikos'u ağırlayacak. Lyon ise evinde Dubai ile karşı karşıya gelecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.