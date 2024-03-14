Victoria Plzen penaltılarla adını çeyrek finale yazdırdı

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Victoria Plzen ile Servette 0-0'ın rövanşında karşılaştı.
90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmada Plzen, rakibine penaltı atışlarında 3-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı.
Çeyrek finale kalan Victoria Plzen'in rakibi, cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek kurada belli olacak.
90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmada Plzen, rakibine penaltı atışlarında 3-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı.
Çeyrek finale kalan Victoria Plzen'in rakibi, cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek kurada belli olacak.
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