Victor Tsygankov, 5 milyon euroya Girona'da

Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Viktor Tsygankov'un yeni adresi belli oldu.



La Liga ekiplerinden Girona, 25 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı. Girona, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Viktor Tsygankov için Dinamo Kiev'e 5 milyon euro ödeneceğini ifade etti.



Piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olan Tsygankov, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla çıktığı 23 maçta 9 gol 6 asistlik performans gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ