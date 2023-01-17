Victor Tsygankov, 5 milyon euroya Girona'da

İspanya La Liga ekiplerinden Girona, Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı oyuncu Viktor Tsygankov'u renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Victor Tsygankov, 5 milyon euroya Girona'da
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17 Ocak 2023 16:54
Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Viktor Tsygankov'un yeni adresi belli oldu.

La Liga ekiplerinden Girona, 25 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı. Girona, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Viktor Tsygankov için Dinamo Kiev'e 5 milyon euro ödeneceğini ifade etti.

Piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olan Tsygankov, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla çıktığı 23 maçta 9 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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