Victor Osimhen, derbi öncesi hırs küpü!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, kupadaki dev maçta Fenerbahçe'ye gol atarak gerçek Galatasaraylı olmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, derbi öncesi hırs küpü!
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02 Nisan 2025 09:17
Galatasaray formasıyla 26 gole imzasını koyan Victor Osimhen, gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi.

F.BAHÇE'YE GOLÜ YOK

Bu sezon sarı-lacivertlilere karşı ligde 2 maça çıkan Osimhen, gol atma başarısı gösteremedi.

GERÇEK G.SARAYLI OLMAK İSTİYOR

Sadece Kadıköy'de 3-1 kazandıkları mücadelede Mertens'e asist yapan Nijeryalı yıldız, kupadaki dev maçta gerçek G.Saraylı olmak istiyor.

EKSTRA MOTİVE

26 yaşındaki forvet 3. kez rakip olacağı F.Bahçe'ye gol atmayı çok istiyor ve derbiye ekstra motive oluyor. 
 
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