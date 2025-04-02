Victor Osimhen, derbi öncesi hırs küpü!

Galatasaray formasıyla 26 gole imzasını koyan Victor Osimhen, gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi.
F.BAHÇE'YE GOLÜ YOK
Bu sezon sarı-lacivertlilere karşı ligde 2 maça çıkan Osimhen, gol atma başarısı gösteremedi.
GERÇEK G.SARAYLI OLMAK İSTİYOR
Sadece Kadıköy'de 3-1 kazandıkları mücadelede Mertens'e asist yapan Nijeryalı yıldız, kupadaki dev maçta gerçek G.Saraylı olmak istiyor.
EKSTRA MOTİVE
26 yaşındaki forvet 3. kez rakip olacağı F.Bahçe'ye gol atmayı çok istiyor ve derbiye ekstra motive oluyor.
F.BAHÇE'YE GOLÜ YOK
Bu sezon sarı-lacivertlilere karşı ligde 2 maça çıkan Osimhen, gol atma başarısı gösteremedi.
GERÇEK G.SARAYLI OLMAK İSTİYOR
Sadece Kadıköy'de 3-1 kazandıkları mücadelede Mertens'e asist yapan Nijeryalı yıldız, kupadaki dev maçta gerçek G.Saraylı olmak istiyor.
EKSTRA MOTİVE
26 yaşındaki forvet 3. kez rakip olacağı F.Bahçe'ye gol atmayı çok istiyor ve derbiye ekstra motive oluyor.