Victor Guzman'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Victor Guzman'dan açıklama geldi.
Club Tijuana'da forma giyen Meksikalı futbolcu, açıklamasında siyah-beyazlılardan resmi bir teklif almadığını söyledi.
Guzman, "Çok fazla haber gördüm ama somut bir şey yok. Takımımı odaklandım. Ama böyle bir transferin Avrupa'da iyi bir adım olacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Club Tijuana'da forma giyen Meksikalı futbolcu, açıklamasında siyah-beyazlılardan resmi bir teklif almadığını söyledi.
Guzman, "Çok fazla haber gördüm ama somut bir şey yok. Takımımı odaklandım. Ama böyle bir transferin Avrupa'da iyi bir adım olacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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