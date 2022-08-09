Victor Guzman'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Victor Guzman, siyah-beyazlılardan resmi bir teklif almadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Victor Guzman'dan Beşiktaş açıklaması
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09 Ağustos 2022 16:53
Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Victor Guzman'dan açıklama geldi.

Club Tijuana'da forma giyen Meksikalı futbolcu, açıklamasında siyah-beyazlılardan resmi bir teklif almadığını söyledi.

Guzman, "Çok fazla haber gördüm ama somut bir şey yok. Takımımı odaklandım. Ama böyle bir transferin Avrupa'da iyi bir adım olacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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