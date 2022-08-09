Victor Guzman'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Victor Guzman'dan açıklama geldi.



Club Tijuana'da forma giyen Meksikalı futbolcu, açıklamasında siyah-beyazlılardan resmi bir teklif almadığını söyledi.



Guzman, "Çok fazla haber gördüm ama somut bir şey yok. Takımımı odaklandım. Ama böyle bir transferin Avrupa'da iyi bir adım olacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.



