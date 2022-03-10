Vettel'in yeni kaskında KKTC bayrağı da var!

Formula 1'in Alman pilotu Sebastian Vettel'in yeni kaskında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bayrağı yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Vettel'in yeni kaskında KKTC bayrağı da var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2022 18:39
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Alman pilot Sebastian Vettel'in yeni kaskında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı da bulunuyor.

Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. Vettel, perşembe günü Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk gününde yine Ukrayna yanlısı, savaş karşıtı bir duruş gösterdi.

Alman pilot, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan "Savaş'a Hayır" yazısı ve bir barış güvercini resmedilen bir kask taktı.

Kask üzerinde ülke bayraklarının bulunduğu bölümde Türk bayrağının yanı sıra KKTC bayrağı da yer aldı.

Vettel, Rusya Grand Prix'sinin bu sezon yarış takviminden çıkarılması için çağrıda bulunmuş sonrasında ise Rusya'daki yarışlar takvimden çıkarılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.