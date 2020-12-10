Vedat Muriqi, Verona maçıyla birlikte dönüyor

Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriqi, sakatlığının sona ermesinden ardından tekrar sahalara dönecek.



Şampiyonlar Ligi'nde Zenit karşısında kas sakatlığı yaşayan Muriqi, Hellas Verona karşısında sahaya çıkabilecek hale geldi.



İLK 11'E DÖNEBİLİR



Teknik direktör Inzaghi, Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle yorgun olan oyuncuları yerine Muriqi'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.



26 yaşındaki forvet, bu sezon Lazio ile 8 resmi maça çıktı. Kosovalı Muriqi henüz takımına skor katkısı yapamadı.



