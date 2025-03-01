Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldı!

Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, Bodrum FK maçında sakatlık yaşamasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldı!
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01 Mart 2025 16:40
Son güncelleme 01 Mart 2025 16:50
Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.

Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.

Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.

BİLİNCİ AÇIK

Öte yandan daha sonra yayıncı kuruluş Vedat Karakuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.





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