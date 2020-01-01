Van Gundy'den, Ingram ve Williamson'a övgüler!

New Orleans Pelicans'ın yeni koçu Stan Van Gundy, Pelicans'ın genç yıldızları Brandon Ingram ve Zion Williamson'a övgülerde bulundu.



Van Gundy, NBA.com'dan Jim Eichenhofer'a, Ingram ve Williamson'ın NBA'deki "en benzersiz genç adamlardan ikisi" olduğunu söyledi:



"Ligin 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu' ödülünü kazanan Brandon Ingram da dahil olmak üzere, ligdeki en eşsiz genç oyunculardan ikisine sahipsiniz. Brandon, oyun kurucu gibi oynayan, sahadaki herhangi bir yere topla gidebilen, gerçekten uzun boylu bir skorer.



Zion Williamson'ı kiminle karşılaştırabileceğimi bile bilmiyorum. Oynama tarzı benzersiz, ancak bu adam, yılın büyük bir bölümünde sakat olmasına rağmen, döndüğünde son derece üretken ve verimli olabilen bir adamdı. Böyle insanlar pek yok. Onun etrafına inşa edilecek çok şey var."



Van Gundy, New Orleans'ın genç çekirdeğiyle çalışmak ve takımın gelecek sezon playofflara ulaşmasına yardımcı olmak istiyor.



