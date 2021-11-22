Van de Beek'in Barcelona'ya transferine veto!

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in, transferde adı geçen Donny van de Beek ismini veto ettiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Van de Beek'in Barcelona'ya transferine veto!
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22 Kasım 2021 17:30
Barcelona'da yeni antrenör Xavi Hernandez'den, Donny van de Beek'in olası transferine veto geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Katalan ekibinin, Xavi göreve gelmeden önce Hollandalı futbolcu ile temasa geçtiği ancak Xavi'nin takımın başına geçmesinin ardından, bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

BU SEZON 3 MAÇTA SÜRE ALDI

41 yaşındaki teknik adamın, takımdaki orta sahaların yeterli olduğuna inandığı ve şu an orta sahaya yeni bir futbolcu istemediği aktarıldı.

Manchester United'da istediği kadar forma şansı bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon, Premier Lig'de 3 maçta süre aldı.


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