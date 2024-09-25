Van Bronckhorst'un imzası!

Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 8 resmi maça çıkan Giovanni Van Bronckhorst, 6 galibiyet alırken sadece 2 beraberlik yaşadı ve hiç kaybetmedi.





Süper Kupa'da ezeli rakip Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık tarihi zafer Hollandalı çalıştırıcıyı güçlendirdi. Süper Lig'de 5 maçta 13 puan toplayan ve sadece derbide Trabzonspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Van Bronckhorst, iç sahada arka arkaya galibiyetlerle rekor kırmasını bildi.





İÇ SAHADA RAKİPSİZ



Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 resmi karşılaşmayı da kazanan 49 yaşındaki teknik adam kulüp tarihindeki iç sahada en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Avrupa Ligi play-off etabında ise İsviçre'nin Lugano takımını 5-1 ve 3-3'lük skorlarla eleyen başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında 3 farklı kulvarda görev aldı ve olumlu sonuçlarla adından söz ettirmesini bildi.



GOLCÜ BEŞİKTAŞ







Siyah-beyazlılar, Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde bu sezon 8 resmi maça çıkarken, rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Kartal, bu süreçte kalesinde sadece 8 gol gördü. Beşiktaş özellikle Avrupa Ligi play-off etabında Lugano'ya 2 maçta 8 gol atarken, Süper Kupa'daki 5 gollü Galatasaray zaferi de dikkat çekiciydi. Süper Lig'de 3. haftayı bay geçen Kartal'ın; 5 karşılaşmada attığı 11 golle maç başına 2.2'lik gol ortalaması tutturdu.



AJAX'IN ÖNÜNDE ŞAMPİYON



Teknik direktörlük kariyerinde tek lig şampiyonluğunu Feyenoord ile elde eden Giovanni Van Bronckhorst, Ajax'ın önünde zafere uzanmıştı. 2016-2017 sezonunda Feyenoord 34 hafta sonunda 82 puanla şampiyon olurken, hemen ikinci sırada gelen Ajax, 81 puan toplamıştı.



12 KEZ KARŞILAŞTI



Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinde Ajax ile 12 maçta karşı karşıya geldi. Feyenoord ve Rangers'ın başında iken Ajax'la karşılaşan Van Bronckhorst, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.



