Trendyol Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta yenilgi almadan 16 puan toplayan Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile beraber zirve yarışındaki iddiasını gösterdi.
Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, Kartal'ı şampiyonluğu taşıyan son 2 yabancı teknik adama göre daha iyi bir grafik yakaladı. 1994-95'te Beşiktaş'ı şampiyon yapan Christoph Daum ilk 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle 15 puan toplamıştı. 2002-03'te siyah-beyazlılarla zirveye yükselen Mircea Lucescu da ilk 6 haftada 12 puan elde etmişti.
BAY HAFTASI VARDI
Gıovannı Van Bronckhorst, bir haftayı bay geçtikleri için Süper Lig'de ilk 7 haftada 6 maç oynadı. Hollandalı teknik adam, söz konusu bu 6 karşılaşmada hiç mağlubiyet görmeden 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı ve hanesine 16 puan yazdırdı. Van Bronckhorst'un ekibi ilk 6 maçta 14 gol atıp kalesinde sadece 4 gol gördü. 1994-1995'te Daum'lu Beşiktaş gol konusunda daha iyi bir grafik elde edip, ilk 6 haftada 18 gol atıp, 4 gol yemişti. 2002-2003'te ise Lucescu'lu Kartal ilk 6 maçta 10 gol kaydedip, kalesinde 6 gol görmüştü.
YERLİLER GERİDE KALDI
Van Bronckhorst, Daum ve Lucescu'nun yanında şampiyon olan yerli hocaları da geçti. 2015-16 ve 2016-17'de şampiyon olan Şenol Güneş ile 2020-21'de zirveyi gören Sergen Yalçın'ın ligdeki ilk 6 maçları Van Bronckhorst'un gerisinde kaldı. 2008-09 sezonunda şampiyon olan Kartal'ın başında ilk 6 maçta Ertuğrul Sağlam vardı. 2015- 16'da ilk 6 maçta 13 puan toplanırken, 2016-17'de 14 puan geldi. 2020-21'de ise tıpkı bu sezonki gibi bir haftayı BAY geçiren ve ilk 7 haftada 6 karşılaşma oynayan Kartal, yalnızca 10 puan alabilmişti.
SCALA VE LUCESCU
Sıyah-beyazlılarda Nevio Scala ve Mircea Lucescu, Giovanni Van Bronckhorst gibi ilk 6 maçta 16 puan topladı. 2000-01 sezonunda görev yapan ancak şampiyon olamayan İtalyan teknik adam Scala ilk 6 maçta 16 puan aldı. Scala sağlık sorunları sebebiyle 4 Mart 2001'de görevi Daum'a bıraktı. Lucescu da 2003-04'te ilk 6 karşılaşmada 16 puanı görse de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.
DENİZLİ 7. HAFTA GELDİ
Beşıktaş, 2008- 2009 sezonunda şampiyon olurken takımın ligdeki ilk 6 maçında teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'dı. Ligde 7. haftadan itibaren Mustafa Denizli göreve gelmiş ve sezon sonunda takımı şampiyonluğa taşımıştı. Ertuğrul Sağlam yönetiminde 2008-09 sezonunda ligde ilk 6 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş, hiç yenilgi almamış, 4 galibiyet 2 beraberlik elde etmişti.
Van Bronckhorst, şampiyon hocaları geride bıraktı!
Giovanni Van Bronckhorst, Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta Beşiktaş'ı yenilgisiz 16 puana taşıyarak, önceki şampiyon hocalardan daha iyi bir başlangıç yaptı.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta yenilgi almadan 16 puan toplayan Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile beraber zirve yarışındaki iddiasını gösterdi.
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