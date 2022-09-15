"ÜST ÜSTE İKİ KAYIP İSTEMİYORUM"

"NE İSTEDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ"

KAPTANLARLA GÖRÜŞME

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de son maçta Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, İstanbulspor karşılaşması öncesinde futbolcularıyla toplantı yaptı. Fransız çalıştırıcı ipleri sıkı tutuyor.Ismael, "Üst üste 2. kez puan kaybına tahammülüm yok, sizin de olmasın. Şanssızlık nedeniyle önceki maçı kaybettik, ama bu kez gerekirse şanssızlığı da yeneceksiniz" ifadelerini kullandı.Gördüğü kırmızı kart sebebiyle kulübede yer alamayacak olan Fransız çalıştırıcı, "Ben kenarda olmayacağım ama siz zaten ne isteğimi biliyor olacaksınız. Her zamanki mücadeleniz nasılsa yine onu sahaya koyacaksınız" diyerek sözlerine devam etti.Öte yandan Ismael, takım kaptanları Necip Uysal ve Josef de Souza ile birebir görüşmeler yaptı. Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü, hücum oyuncuları Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst ile de konuştu.Beşiktaş'ın başında toplam 14 lig maçına çıkan Ismael; 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. 17 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.