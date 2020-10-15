Valbuena: 'Olympiakos'ta başlayıp, bitirmek isterdim'

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunanistan'da Olympiakos'a imza atan Mathieu Valbuena, Komşu'da geçen günlerini anlattı.



Olympiakos tercihinin nedenini açıklayan Fransız oyuncu, "Olympiakos'a gelmemin nedeni proje. Yöneticiler, Türkiye'ye benimle görüşmeye geldiğinde bana videolar izlettiler ve aradığım kulübün Olympiakos olduğunu anladım. Aynı zamanda hoca ile de telefonda konuştum. Şampiyonlar Ligi faktörü de etkili oldu." dedi.



"HARİKA BİR AİLE BULDUM"



Kariyerini Olympiakos'ta sonlandırmak istediğini söyleyen Valbuena, "Olympiakos'ta harika bir aile buldum. Beni sürekli daha iyi olmaya doğru heveslendiren bir ekiple birlikteyim. Sürekli kazanmak isteyen bir takımımız var. Kariyerime Olympiakos'ta başlayıp, sonlandırma şansım olsaydı, bunu yapardım." ifadelerini kullandı.



Birlikte oynadığı bir oyuncuyu takım arkadaşı olarak seçmesi istenen tecrübeli yıldız, "Loic Remy'nin Olympiakos'ta olmasını isterdim. Birlikte oynadığım çok oyuncu var ancak onu isterdim. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bunun yanında Ribery, Nasri gibi harika futbolcularla da oynadım." diye konuştu.



