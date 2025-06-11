Utrecht, Türk yıldızı gözüne kestirdi: Semih Kılıçsoy

Utrecht, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

calendar 11 Haziran 2025 09:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Utrecht, Türk yıldızı gözüne kestirdi: Semih Kılıçsoy
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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy için devreye girdi. 

Beşiktaş'ta düzenli forma şansı bulamayan Semih Kılıçsoy için Başkan Serdal Adalı, genç forveti Utrecht'e kiralık olarak yollamaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonunu 20 milyon Euro olarak belirlediklerini Hollanda temsilcisine bildirdi. Utrecht ise Beşiktaş'a 10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi garanti eden bir paket sundu.

Genç Milli oyuncunun ise bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Semih Kılıçsoy kiralık olarak Hollanda ekibine katılır ve sözleşme süresinin sonunda satın alma opsiyonu kullanılırsa Utrecht kulüp rekorunu kırabilir. Hollanda ekibi, rekor bonservis ödemesini Alexander Gerndt Transferinde 4.8 milyon Euro ile yapmıştı.

 


 


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