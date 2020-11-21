Utku: "Sakattım ama Beşiktaş'ı yalnız bırakamazdım"

Beşiktaş kalecisi Utku, Başakşehir maçında sakat sakat oynadığını ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Utku: 'Sakattım ama Beşiktaş'ı yalnız bırakamazdım'
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21 Kasım 2020 21:07
Beşiktaş kalecisi Utku, Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
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"Haftanın ilk idmanında talihsiz bir sakatlık yaşamadım. Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Tedavi oldum. Bu maça yetiştim. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı 10 kişi kaldılar. Daha iyi oynayabilirdik. Skor üstünlüğü bizdeydi. Mutluyuz. Derbiye de bu mutlulukla daha iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Sakatlığım iyileşirse, daha iyiye giderse. Zor bir hafta olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Derbiyi de iyi tamamlamak isteriz."


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