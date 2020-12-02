Uruguaylı kaleci Sosa, kafasına aslan dövmesi yaptırdı

Independiente kalecisi Sebastian Sosa, kafasının arkasına aslan dövmesi yaptırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Uruguaylı kaleci Sosa, kafasına aslan dövmesi yaptırdı
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02 Aralık 2020 18:01
34 yaşındaki kaleci Sebastian Sosa, kafasının arkasına yaptırdığı dövme ile gündem oldu.

Independiente forması giyen Sosa, kafasının arkasına büyük bir aslan dövmesi yaptırdı.

Temmuz ayında koronavirüse yakalanan oyuncu, hastalık sırasında saçlarının aniden döküldüğü söylüyor.

"SAÇLARIM ANİDEN DÖKÜLDÜ"

Sosa açıklamasında; "Temmuz ayında koronavirüs hastalığı geçirdim. Ağustos'ta aniden saçlarım dökülmeye başladı. Bunun koronavirüs etkisi olduğunu biliyordum. Her zaman aslanları sevmişimdir. Bu yüzden kafamın arkasında bir dövme istedim." dedi.





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