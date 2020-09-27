Umut Nayir, Avrupa'ya transfer olmak istiyor

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Umut Nayir, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com
Umut Nayir, Avrupa'ya transfer olmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2020 16:11
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği ve kulüp bulmasını istediği Umut Nayir'le ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig'den üç kulüp, 27 yaşındaki golcüyü gündemine aldı. Ancak Umut Nayir, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaştığı Hajdut Split de Umut Nayir için resmi teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı yönetim, gelen teklifi düşük buldu.

Öte yandan Belçika'da bir menajerlik şirketi, dört ayrı kulüp için yetki belgesi aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için