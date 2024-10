Umut Meraş'tan Beşiktaş itirafı! 'Biraz kırgınım'

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, Play Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Umut Meraş'ın açıklamaları şu şekilde:Buraya gelmeden önce Arda Hoca'dan kaynaklı Eyüpspor'un bende farklı bir yeri vardı. İlk senemizde milli araya kadar iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum.Arda Hocamızla beraber hedefimizi belirledik. Her camianın bir hedefi var. Arkadaşlar arasında konuştuğumuz bir hayalimiz var. Arda Hoca'nın bana bir sözü bulunuyor. Çok beğendiğim bir saatim var. Arda Hoca, "Avrupa'ya gidersek onu sana vereceğim" dedi. Beşiktaş 'ın yeri bende çok ayrı. Orada 3 sezonda 2 kupa kazandım. Beşiktaş'a biraz kırgınım da. Beşiktaş benim için kötü gitti. Taraftarlar biraz bana fazla yüklendi. Yine de onların yeri her zaman ayrı. Beşiktaş'ın maçlarını hala takip ediyorum.Beşiktaş'ta son iki yılımda ailem ile problemler yaşadım. Ben iki yıl bu yüzden oynayamadım. Bazı özel şeylerini hocaya başkana taraftara anlatamıyorsun. Beşiktaş'ta oynarken iki dönem ailemle uğraştım. Evlenirken bana zorluklar çıkarıldı. En yakınımdan yedim darbeyi. Beşiktaş'ta bunlarla mücadele ettim. Psikolog desteği aldım. Eşim benim destekçim oldu. Başka biri olsaydı bırakıp giderdi belki. Sahaya çıktığımda istediğim performansı veremiyordum. Beşiktaş biraz da bu yüzden kötü gitti. İsteyerek gelmiştim Beşiktaş'a. Biraz daha sabretselerdi performans verebilirdim. Hayatta herkes her şeyi yaşayabiliyor.Bursaspor'da A Milli Takım'a gittim. O sezon küme düştük. Futbolcuların hepsi ayrıldı. Kamp dönemi geldiğinde içeride 10 maaşım duruyordu. Avukata verseydim boşta kalacaktım. Akşam 5'te boşta kalma durumum varken Bursaspor'a para kazandırmak için 'alacağım yok diye' sözleşmeye imza attım. Fransız ekibi 1.5 milyon Euro parayı nakit ödedi. Bursaspor o dönem transferlerin çoğunu benim bonservisim üzerinden yaptı. Ben ayrıldıktan sonra o dönemin başkanı sözünü tutmadı ve içerideki paramı ödemedi. Avukata vermek durumunda kaldım. Bedava gidecek iken kulübe para kazandırarak gittim. Bu durum içimi acıttı. Benim Bursaspor'a bir yanlışım olmadı. Bursaspor'un yeri bende ayrı.Süper Lig'de Immobile, Icardi, Osimhen, Mame Thiam gibi önemli golcüler var. Yakın zamanda milli takıma seçilen Ahmed Kutucu'yu da çok beğeniyorum."Eyüpspor kampına 1 hafta geç katıldım. Arkadaşlarım vardı. Konuşuyorum hepsiyle. Bana 'gelme' dediler. Nasıl gelme anlaşmışım hani. '3 antrenman yapıyoruz' dediler. İlk gün geldim hoca yarın sabah 6'da görüşürüz dedi. Genelde şakalar olur böyle yaparlar inanmadım pek. Sabah 5:30 hava kapkaranlık. Daha kahvaltı yapmadan çabuk kuvvet antrenmanı. Komando gibiyiz. Öğlen 12 oldu 2 antrenman yaptık. Daha akşam idmanı duruyor. Hoca Simeone'nin antrenmanlarını bize evirmiş. Yoğun ve yorucu bir haftalık dönem geçirdik.Fransa'da Le Havre'ye geç katıldım. İlk 3 maç geçmişti. Takım deplasmana giderken hoca, "şehri dolaş 3 gün sana izin" dedi. Kulüp araba tahsis edemediği için hoca kendi arabasını bana verdi. Anahtarı verirken "kaza yap arabayla, her şeyi yap, sana bir şey olmasın. Bir de bagajda raketler var. Federer'in raketleri. Ona bir şey olmasın" dedi. Paris'e gittik raketlere bir şey olmasın diye sokakta arkadaşlarla raketlerle dolaşıyoruz. Yemeğe gidiyoruz yanımızda raketler. Millet bize bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Hocaya, 'arabayı verdin de 3 gün raketle dolaştık' dedim."Küçük yaşlarda Galatasaray ile 4 ay denemeye çıktım. O dönem Arda Turan sakatlık geçirdi. Arda hocayı benim çıktığım grupla antrenmana indirdiler. Sakatlık dönüşü kendini toparlaması için. 5 gün Arda hocayla o dönem aynı grupta idman yaptık.- En kötü giyinen futbolcu?"Tayfur diyorum. Tayfur'un farklı stili var. Renk uyumu yok. Hamilton gibi giyinmeye çalışıyor ama yakışmıyor."- En komik futbolcu?"Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, Tayfur da çok komik."- En sessiz futbolcu?"Kesinlikle Shelvey. Geldiğinden beri sesini duymadım."- Sosyal medyada en çok zaman geçiren?"Tayfur. Tam bir fenomen. Ona kalsa her şeyi paylaşır."- En dakik futbolcu?"Beşiktaş'ta en erken gelen ben ve Necip Uysal'dı. Toplanma 10'daysa 8'de gidiyordum. Bir bakıyorum Necip orda."- En bakımlı futbolcu?"Cenk Tosun."- En cömert futbolcu?"Emre Akbaba."- En cimri futbolcu?"Boluspor'da oynarken Andre Santos vardı. Bir şeyler içelim diye kendi davet etti. Hesap bir geldi. Kendi içtiğini söyleyip 50 TL bırakıp gitti. Çok şaşırmıştım. Şok olduk."- En sert futbolcu?"Necip Uysal. Yakaladığında affetmez."