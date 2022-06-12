Ümraniyespor'da 1+1 yıllık imza

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, savunmasını Allyson ile güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bandırmaspor ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 anlaşma sağlandığı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor'da 29 maçta süre almıştı.
İşte Ümraniyespor'dan transfer için yapılan açıklama:
"Hoş Geldin Allyson!
Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson'u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."
Kulüpten yapılan açıklamada, Bandırmaspor ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 anlaşma sağlandığı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor'da 29 maçta süre almıştı.
İşte Ümraniyespor'dan transfer için yapılan açıklama:
"Hoş Geldin Allyson!
Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson'u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."
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