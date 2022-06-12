Ümraniyespor'da 1+1 yıllık imza

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Bandırmaspor'dan ayrılan Allyson'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'da 1+1 yıllık imza
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12 Haziran 2022 18:18
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, savunmasını Allyson ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bandırmaspor ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 anlaşma sağlandığı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor'da 29 maçta süre almıştı.

İşte Ümraniyespor'dan transfer için yapılan açıklama:

"Hoş Geldin Allyson!

Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson'u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."



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