"JESUS, KENDİ ÜLKESİNE BAKSIN"

"ZEMİN GÜZEL, SIKINTI YOK!"

"İSTANBUL'DAKİ STAT SAYISI, PORTEKİZ'DE YOK"

"DEDEYE SAHİP ÇIKALIM" PAYLAŞIMI

'un "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı" sözlerine Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarla cevap verdi.Fenerbahçe'nin teknik direktörüne tepki gösteren Tarık Aksar "" dedi.Jorge Jesus'a göndermede bulunan başkan Aksar "" açıklamasını yaptı.Türkiye'deki statların iyi olduğunu söyleyen Tarık Aksar "" şeklinde konuştu.Ümraniyespor'un "Dedeye sahip çıkalım" paylaşımıyla ilgili açıklama yapan başkan Tarık Aksar "" dedi.