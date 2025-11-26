26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı'dan Edin Visca'ya ziyaret

Trabzonspor'un, RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Edin Visca'yı eski takım arkadaşları, Galatasaray'da forma giyen Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı ziyaret etti.

calendar 26 Kasım 2025 16:59 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 17:04
Haber: Sporx.com
Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı'dan Edin Visca'ya ziyaret
Galatasaray milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı Trabzonspor'dan ameliyat olan eksi takım arkadaşları Edin Visca'yı ziyaret etti.

Visca'yı ziyaret eden Elmalı ve Çakır, eski takım arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

35 yaşındaki Boşnak futbolcu Visca, Trabzonspor'un RAMS Başakşehir karşısında oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olmuştu.

5-6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Visca sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
