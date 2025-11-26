Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı'dan Edin Visca'ya ziyaret

Galatasaray milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı Trabzonspor'dan ameliyat olan eksi takım arkadaşları Edin Visca'yı ziyaret etti.
Visca'yı ziyaret eden Elmalı ve Çakır, eski takım arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
35 yaşındaki Boşnak futbolcu Visca, Trabzonspor'un RAMS Başakşehir karşısında oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olmuştu.
5-6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Visca sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.
