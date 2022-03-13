Uğurcan Çakır, Rize deplasmanında yok!

Trabzonspor'da Göztepe maçında sarı kart gören Uğurcan Çakır, cezalı duruma düştü. Başarılı eldiven, Çaykur Rizespor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Uğurcan Çakır, Rize deplasmanında yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 20:21
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla Göztepe maçına etki ederken, cezalı duruma düştü.

İzmir temsilcisinin Halil Akbunar ile bulduğu golün ardından hakeme itiraz eden tecrübeli eldiven, sarı kart gördü ve cezalı düştü.

Uğurcan, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.