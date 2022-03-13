Uğurcan Çakır, Rize deplasmanında yok!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla Göztepe maçına etki ederken, cezalı duruma düştü.
İzmir temsilcisinin Halil Akbunar ile bulduğu golün ardından hakeme itiraz eden tecrübeli eldiven, sarı kart gördü ve cezalı düştü.
Uğurcan, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
İzmir temsilcisinin Halil Akbunar ile bulduğu golün ardından hakeme itiraz eden tecrübeli eldiven, sarı kart gördü ve cezalı düştü.
Uğurcan, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.