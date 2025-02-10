Uğurcan Çakır: "İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz"

Trabzonspor'un kaleci Uğurcan Çakır, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz'
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10 Şubat 2025 22:33

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Çakır, "Çok önemli bir maçtı bizim için. İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz, Eyüp de ilk 5 için rakiplerimizden birisi. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. İki takım da çok iyi mücadele etti, biz hedefimiz için çalışacağız." dedi. 

Performansı hakkında konuşan Milli kaleci, "Kendi adıma mutluyum, çok çalışıyorum. En iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Herkes çok iyi mücadele ediyor, antrenmanlarda takımı görüyorum. Biraz öz güven sorunu, adaptasyon sorunu oldu ilk başta. Bizim için bu sezonun önemli sorunlarından birisi çok fazla arkadaşımızın takıma katılmasıydı." ifadelerini kullandı. 

Son olarak yeniden baba olmanın mutluluğunu ifade eden Çakır, "Yeniden baba olmak çok güzel bir duygu. Açıklanacak bir duygu değil. Allah isteyen herkese versin. Allah onlara sağlık versin." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


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