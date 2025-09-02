Uğurcan Çakır için KAP geldi

Galatasaray ile anlaşan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yaptığı açıklamayla veda etti.
Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor'un açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır." denildi.
