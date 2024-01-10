Uğur Meleke: ''Santos ile şampiyonluk zor''

Hürriyet Spor Yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyeti köşesinde değerlendirdi.
İşte Uğur Meleke'nin o yazısı;
''Beşiktaş'ın Hatay'la Kasımpaşa maçları arasındaki fark, forma adaletinin unutulmasıydı. Alanya önünde ikinci devrede çok iyi oynayan Demir Ege sonra neden unutuldu? Ghezzal, Kasımpaşa maçında nasıl yarım saat süre alabildi? Hatay'da 8 numara rolünü iyi oynayan Amir, Kasımpaşa maçında neden 6 numaraya döndü? Dün Beşiktaş performans odaklı bir 11'le başlayınca, Demir Ege'yle, Rashica-Semih'le hak edilmiş bir galibiyetle döndü Rize'den. Daha önce Semih'te star ışığı olduğunu dile getirmiştim. Her hafta üzerine koyuyor. Hücum bölgesinde fazla alternatifimiz olmayan bir dönemdeki bu çıkışı umarım onu Euro 2024'e kadar taşır.
FERNANDO SANTOS BİR TURNUVA HOCASI
Peki bu koşullarda Beşiktaş'ın Fernando Santos tercihi doğru mu? Santos bir turnuva hocası. Yunanistan'la 49 maçın 29'unu 0-0, 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla bitiriyor. Yunanistan için makul bir model tabii bu. Portekiz de yüksek egolu takımını disipline etmek için Santos'a başvuruyor. Onlarla da ilk yaptığı iş pragmatik bir anlayış tesis etmek. Yıldızlarla dolu Portekiz'le de ilk 15 müsabakasının 9'u 1-0 bitiyor.
HEP EMNİYETLİ OYUN OYNATTI
EURO 2016'yı kazandılar ama 2018, 2020 ve 2022'de Bruno Fernandesler, Ronaldolar, Leaolar, Bernardolar, Cancelolar'la dolu kadrolarla oynanan oyun hep emniyetli. Portekiz'in başındaki son 4-5 yılında tutucu oyunuyla, (William gibi) bazı aynı futbolcularda ısrarıyla, Cancelo gibilerden iyi faydalanmamasıyla eleştiriliyor.
PRAGMATİK ANLAYIŞLA ŞAMPİYONLUK ZOR
Polonya'nın da Santos tercihinin sebebi aynı. Yüksek egoları yönetmek. Ancak sadece 5 resmi maç kalabiliyor orada. Moldova ve Arnavutluk'a yenilip, Faroe'yi 75'te bir penaltıyla geçebilince gönderiliyor. Elbette Santos'un 35 yıllık teknik adamlık deneyimine, madalyalarına, bilgeliğine saygımız var. Ancak Süper Lig'de 21'inci yüzyılda bir büyük takımda bu pragmatik anlayışın şampiyon olduğunu ben pek hatırlamıyorum. Yarım sezonda belki lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedeflenebilir. Ama 2024-25'te zirveye oynamak istiyorsanız, bunun Santos'un pragmatizmiyle olması kolay değil. Dilerim yanılırım, umarım anlayışını değiştirerek mahcup eder beni.''
İşte Uğur Meleke'nin o yazısı;
''Beşiktaş'ın Hatay'la Kasımpaşa maçları arasındaki fark, forma adaletinin unutulmasıydı. Alanya önünde ikinci devrede çok iyi oynayan Demir Ege sonra neden unutuldu? Ghezzal, Kasımpaşa maçında nasıl yarım saat süre alabildi? Hatay'da 8 numara rolünü iyi oynayan Amir, Kasımpaşa maçında neden 6 numaraya döndü? Dün Beşiktaş performans odaklı bir 11'le başlayınca, Demir Ege'yle, Rashica-Semih'le hak edilmiş bir galibiyetle döndü Rize'den. Daha önce Semih'te star ışığı olduğunu dile getirmiştim. Her hafta üzerine koyuyor. Hücum bölgesinde fazla alternatifimiz olmayan bir dönemdeki bu çıkışı umarım onu Euro 2024'e kadar taşır.
FERNANDO SANTOS BİR TURNUVA HOCASI
Peki bu koşullarda Beşiktaş'ın Fernando Santos tercihi doğru mu? Santos bir turnuva hocası. Yunanistan'la 49 maçın 29'unu 0-0, 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla bitiriyor. Yunanistan için makul bir model tabii bu. Portekiz de yüksek egolu takımını disipline etmek için Santos'a başvuruyor. Onlarla da ilk yaptığı iş pragmatik bir anlayış tesis etmek. Yıldızlarla dolu Portekiz'le de ilk 15 müsabakasının 9'u 1-0 bitiyor.
HEP EMNİYETLİ OYUN OYNATTI
EURO 2016'yı kazandılar ama 2018, 2020 ve 2022'de Bruno Fernandesler, Ronaldolar, Leaolar, Bernardolar, Cancelolar'la dolu kadrolarla oynanan oyun hep emniyetli. Portekiz'in başındaki son 4-5 yılında tutucu oyunuyla, (William gibi) bazı aynı futbolcularda ısrarıyla, Cancelo gibilerden iyi faydalanmamasıyla eleştiriliyor.
PRAGMATİK ANLAYIŞLA ŞAMPİYONLUK ZOR
Polonya'nın da Santos tercihinin sebebi aynı. Yüksek egoları yönetmek. Ancak sadece 5 resmi maç kalabiliyor orada. Moldova ve Arnavutluk'a yenilip, Faroe'yi 75'te bir penaltıyla geçebilince gönderiliyor. Elbette Santos'un 35 yıllık teknik adamlık deneyimine, madalyalarına, bilgeliğine saygımız var. Ancak Süper Lig'de 21'inci yüzyılda bir büyük takımda bu pragmatik anlayışın şampiyon olduğunu ben pek hatırlamıyorum. Yarım sezonda belki lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedeflenebilir. Ama 2024-25'te zirveye oynamak istiyorsanız, bunun Santos'un pragmatizmiyle olması kolay değil. Dilerim yanılırım, umarım anlayışını değiştirerek mahcup eder beni.''
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