Ufuk Sarıca: 'Sabırlı olacağız'

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 78-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Eksiklerimizi saracağız, sabırlı olacağız, sezonun sonuna kadar önümüzde hangi hedef kaldıysa bunlarda ilerleyeceğiz." dedi.



Sarıca, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, çok değerli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sezon başından beri şanssızlıklardan kurtulamadıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:



"Bu bir bahane değil, bu bir gerçek. Bugün eksik oyuncularımıza Amath M'Baye'nin rahatsızlığı ve maç içinde James Blackmon'un sakatlandığı eklendi. Görev yapan bütün oyuncular büyük sorumluluk alarak oynadılar. Anadolu Efes ilk yarıda biraz küçümsedi, bunun da payı olabilir. Son 10 günde 5. maçımızı oynadık, ikisi Tenerife deplasmanındaydı. Yorgun olmamıza rağmen bu mücadeleyi koymamız takdire şayan. Bütün sene mücadele eden, son toplarda kaybeden ve şanssızlık yaşayan bir ekip olduk ama bu hep böyle sürecek değil. Eksiklerimizi saracağız, sabırlı olacağız, sezonun sonuna kadar önümüzde hangi hedef kaldıysa bunlarda ilerleyeceğiz."



Sarıca, bu sezon Lenovo Tenerife maçının ardından ikinci kez "taraftar" desteğiyle oynadıklarını belirterek, "Seyirci ile oynamıştık daha önce. Artık bu salonu her zaman böyle görmek istiyoruz. Başarı yakaladığımız sezonlarda salonu dolu görmeye alışığım, çok özlüyorum." dedi.





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