Ufuk Sarıca: 'İleride daha iyi olacağız'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 92-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, açıklamalarda bulundu.



Sarıca, yaptığı açıklamada, Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin ortada olduğunu belirtti.



Daha önce çıktıkları 2 müsabakayı yakın farklarla kaybettiklerini hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:



"Dün çok daha iyi bir enerji ve birliktelikle topu paylaşarak oynadık. Zaten yeni oyuncularla kurulan takımların en büyük derdi bu. Türkiye Ligi çok iyi bir lig. Ligde çok iyi oyuncular ve antrenörler var. Herkes birbirini yenebiliyor. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket buraya üç maç arka arkaya kazanarak moralli gelmişti. Bizde durum tam tersiydi ve böyle net bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Lige verilen 3 haftalık arada düzgün antrenman yapamamak bizi etkileyen unsurlardan biriydi. Biz takım olarak birbirimize güveniyoruz ama mutlaka beraber daha fazla çalışmaya ve oynamaya ihtiyacımız var. İleride daha iyi olacağız."



Sarıca, şu ana kadar çoğu maçlarını deplasmanda oynadıklarını, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de cezaları nedeniyle seyircisiz maçlar yapmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Tribünlerde taraftarımızın havasıyla da bir arada olmamız lazım. Onun için zamanla hep bir arada daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Kuzminskas'tan yüzde yüzlük performans



Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında 25 sayı ile müsabakanın en skorer ismi olan Mindaugas Kuzminskas, tüm atışlarda yüzde yüz isabetle oynadı.



Litvanyalı basketbolcu 2 sayılık atışlarda 4, 3 sayılık atışlarda 5, serbest atışlarda da 2 isabet buldu.



Ligde 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, 4 Aralık Pazar günü Anadolu Efes'e konuk olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ