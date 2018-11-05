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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Macaristan'ın Vidi ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Kaynak: AA
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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05 Kasım 2018 17:59
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda 8 Kasım Perşembe günü Macaristan'ın Vidi ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada UEFA tarafından görevlendirilen Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan'ın yapacağı belirtildi.

İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı kaydedildi.

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