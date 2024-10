UEFA'nın yeni kadın futbolu stratejisi: Durdurulamaz

Kadın futbolunda sürdürülebilir bir sistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını, "Durdurulamaz" başlığıyla duyurdu.



UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan yeni kadın futbolu stratejisine göre 4 uzun vadeli hedef doğrultusunda, 8 stratejik öncelikle kadın futbolunun 2030 yılına kadar benzeri görülmemiş seviyelere taşınması amaçlanıyor.



Buna göre UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar avroluk rekabet geliri ve UEFA yatırımı taahhüt edecek. Ulusal takımlar için yeni rekabet sisteminin ve formatın başlatılmasının ardından 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, güncellenmiş bir UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezondan itibaren kulüp bazında ikinci büyük bir kupa organizasyonu başlatılacak.



Yeni strateji çerçevesinde UEFA, futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratıp futbolun her Avrupa ülkesinde en çok yapılan takım sporu olmasını sağlamaya çalışıyor.



Kadın futbolunda şu an 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin kadın sporcu, lisanslı futbol oynuyor.



UEFA, bu plan sayesinde profesyonel lig ve sporcu sayılarını çok daha yukarılara taşımak istiyor.



Ceferin: "Durdurulamaz, kadın futbolunun potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamız"



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçlayan yeni bir 6 yıllık strateji olan 'Durdurulamaz'ı başlattık. 'Durdurulamaz', sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmak ve kadın futbolunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Misyonumuz basit: Kadın futbolunun Avrupa spor topluluğunda önemli bir yer edinmesine yardımcı olmak." diye konuştu.



Kessler: "Yatırımlarla daha da ileriye gideceğiz"



Kadın futbolunun Avrupa'da her geçen yıl büyüdüğünü belirten UEFA Kadın Futbolu Genel Müdürü Nadine Kessler, "Avrupa'da kadın futbolu hiç bu kadar iyi yerde olmamıştı. Tüm Avrupa ulusal dernekleri, ligleri, kulüpleri, oyuncuları, taraftarları ve ortaklarıyla yolculuğumuzun bir parçası olarak yatırım yapmaya ve oyunu kolektif olarak ileriye taşımaya devam etme sözümüz var; çünkü kadın futbolu 'Durdurulamaz'." yorumunu yaptı.



TFF destekliyor



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre "Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı" sloganıyla geçen sene kendi stratejisini ilan eden TFF, örtüşen hedefler ve planlar kapsamında bu projeyi destekliyor.



TFF Kadın Futbolu Direktörlüğü, Kadınlar Türkiye Kupası'nın bu sezon tarihte ilk kez başlatılması için çalışmalarını sürdürürken 2026-27 sezonundan itibaren de kadın futbol liglerinde profesyonelliğe geçmeyi amaçlıyor.



Kadın futbolunun dünya çapında yükselen büyük değer olduğunu aktaran TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Genç kızlar bölge seçmeleri kapsamında kadın milli takımlarımıza alt yaş kategorilerinde futbolcu kazandırılmaktadır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin profesyonel olabilmesi için yoğun uğraş verilmektedir. Gözle görülür adımlarla kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması, popüler olması için TFF olarak hamlelerimizi yapıyoruz. Bu sevindirici gelişmeler ışığında UEFA'nın 'Durdurulamaz' isimli yeni kadın futbol stratejisini çok önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.