UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!

UEFA, EURO 2024'te görev yapacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler, UEFA tarafından Euro 2024'e seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
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23 Nisan 2024 12:15
Son güncelleme 23 Nisan 2024 12:59
UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda  görev yapacak hakemleri açıkladı.

Listede Türkiye'den Halil Umut Meler, tek Türk hakem olarak yer aldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Ayrıca UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi. 
İşte EURO 2024'te görev alacak orta hakemler;

Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesús Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
Halil Umut Meler (Türkiye)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Schärer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vinčić (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)

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