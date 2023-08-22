UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin euro para cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
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22 Ağustos 2023 18:24
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 18:37
UEFA, Maribor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen cezayı açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe'ye bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin euro para cezası verdi.

Ayrıca sarı-lacivertli kulübün, hasar gören koltukların masraflarının karşılanması için 30 gün içinde Maribor ile iletişime geçeceği belirtildi.

UEFA, Maribor'a ise herhangi bir ceza vermedi.

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