UEFA'dan Beşiktaş - Ajax maçı kararı

Ajax'ın, Beşiktaş taraftarlarının deplasman tribününe alınmaması için yaptığı başvuru, UEFA tarafından geçerli sebep bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

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UEFA'dan Beşiktaş - Ajax maçı kararı
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12 Eylül 2024 11:41
Son güncelleme 12 Eylül 2024 11:42

Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı taraftarların güvenlik gerekçesiyle deplasman tribününe alınmaması için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu.

Akşam'ın haberine göre, UEFA'nın bu başvuruyu geçerli sebep gösterilmemesi nedeniyle reddettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı mücadele 26 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak.



 
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